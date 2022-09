Meer duidelijkheid over het veldritseizoen van Thibau Nys

Thibau Nys zal het komende veldritseizoen in Beringen starten. Dat heeft hij verteld aan Het Nieuwsblad.

Dit weekend start het nieuwe veldritseizoen met de Polderscross in Kruibeke. Thibau Nys staat daar nog niet aan de start. Hij zal pas een week later in Beringen aan zijn veldritseizoen beginnen. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Nys kijkt naar het nieuwe seizoen uit en wil vooral een constant seizoen rijden. Ook wil hij zich af en toe tussen de profs laten zien. Uiteindelijk wil Nys een constante waarde worden en er van het begin tot het einde staan.