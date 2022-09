Milaan-San Remo winnaar Mohorič verlengt bij Bahrein-Victorious

De Sloveense winnaar van Milaan- San Remo verlengt bij Bahrein-Victorious

Matej Mohorič rijdt al sinds 2018 voor Bahrein-Victorious (toen nog Bahrein-Merida) en had nog een contract tot 2023. Dat contract wordt nu opengebroken en verlengt tot 2025.

Dit jaar heeft Mohorič één overwinning, maar dat is wel een monument, nl. Milaan-San Remo. Hij ging in de afdaling van de Poggio ten aanval en hield nog net Turgis en Van der Poel af.

Vorig jaar won Mohorič twee ritten in de Tour, hij werd al tweemaal Sloveens kampioen op de weg en won in 2018 een rit in de Giro.

Mohorič kampte na de Tour met het Epstein-Barr-virus maar nam al weer deel aan de Canadese koersen. In Montréal moest hij wel opgeven. Ook op het WK in Australië is hij er niet bij.