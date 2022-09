Koninklijke sprint kondigt zich aan in Koolskamp Koerse, Quick-Step met Jakobsen én Cavendish

Voor de sprinters die niet naar Australië afzakken is er in België een eerste kans .

Koolskamp Koerse of het Kampioenschap van Vlaanderen is de laatste koers in de Exterioo Cup. Arnaud De Lie is al zeker van de eindwist in dat regelmatigheidscriterium. Hij staat niet aan de start, wel de andere sprinter van Lotto-Soudal, Caleb Ewan. De UCI-punten zijn voor Lotto-Soudal het hoofddoel.

Bij Quick-Step Alpha Vinyl starten ze maar met vijf renners in plaats van zes. Bij die vijf zitten zowel Europees kampioen Fabio Jakobsen als Brits kampioen Mark Cavendish. Het is uitkijken wie de eerste keuze zal zijn voor de sprint.

Daarnaast startten ook nog Tim Merlier, de Belgische kampioen hoopt zijn mislukte Vuelta goed te maken. Ook Jordi Meeus, die onlangs nog won in de Tour of Britain, staat aan de start.

BikeExchange-Jayco stelt Dylan Groenewegen op als speerpunt. Bij Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux is Gerben Thijssen de kopman. En ook bij Trek-Segafredo is de kopman een Belg met Edward Theuns.

Dat er maar liefst 14 World Tour teams aan de start staan heeft alles te maken met de UCI-punten die er te verdienen zijn. De winnaar krijgt er 125.