Amerikaan mist WK in Australië omdat zijn visum twintig minuten te laat wordt goedgekeurd

De Amerikaan zou normaal deelnemen aan de tijdrit, de gemengde aflossing en de wegrit.

Geen WK in het Australische Wollongong voor Lawson Craddock. De Amerikaan kreeg zijn visum niet op tijd geregeld en vertrekt ook niet meer naar Australië. Dat maakte hij zelf bekend.

"Complicaties tijdens het visumproces zorgden ervoor dat mijn visum vertraging opliep en het duurde tot ongeveer 20 minuten nadat mijn vlucht naar Australië was vertrokken (zonder mij erop) tot het eindelijk werd goedgekeurd."

"Hoewel het fysiek nog steeds mogelijk zou zijn geweest om op tijd in Australië te zijn voor de tijdrit van zondag, had ik er geen vertrouwen in dat ik genoeg tijd zou hebben om voldoende te herstellen van de Vuelta, het reizen en de jetlag om in staat te zijn goed te presteren."

Craddock zal nu in overleg met zijn team nog andere koersen proberen te rijden.