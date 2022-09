Voorbeschouwing WK tijdrit elite vrouwen: Alweer Nederland boven?

Het WK wielrennen 2022 wordt geopend met de tijdrit voor de vrouwen elite. Opgelet: de start is om 1u35 Belgische tijd, de aankomst wordt verwacht rond 4u30.

De vrouwen zijn toe aan hun 29e WK tijdrijden, net zoals de mannen. Jeannie Longo is recordhoudster met vier wereldtitels. Vorig jaar aan de Belgische kust was Ellen Van Dijk tien seconden sneller dan Marlen Reusser en vierentwintig seconden sneller dan Annemiek van Vleuten.

Parcours

Het parcours is identiek aan dat van mannen. De tijdrit is 34,2 kilometer lang en telt zo'n 312 hoogtemeters. Eigenlijk moeten de rensters twee keer een lus afwerken van zo'n 16,8 kilometer met daarin maar liefst 23 bochten.

Het parcours begint wat heuvelachtig maar dit mag nog geen probleem vormen. Na 6 kilometer volgt dan de beklimming van Mount Ousley. Het is een klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Na een technisch stuk en een passage over de snelweg gaat het richting kust waar de hardrijders een versnelling hoger kunnen schakelen. In de slotkilomter ligt nog een moeilijke bocht. Eens voorbij de aankomst moeten de rensters het rondje nog eens doen.

Favorieten

Ellen Van Dijk is een van de grote favorietes. Ze pakte zowel in 2013 als 2021 al de wereldtitel in het tijdrijden. Net zoals Remco Evenepoel verloor Van Dijk slechts één tijdrit dit jaar. Op het EK was ze zes seconden trager dan de Zwitser Marlen Reusser.

De Zwitserse Reusser hoort dan ook bij de favorieten voor de titel. Het was voor Reusser de tweede Europese titel op een rij. De voorbije twee jaar pakte ze net zoals Wout van Aert zilver en een wereldtitel zou haar dan ook gegund zijn.

Wie haar die titel zeker niet zal gunnen is Annemiek van Vleuten. Ondanks haar 39 jaar domineert de Nederlandse nog altijd. Ze won de drie grote rondes dit jaar en werd in 2017 en 2018 al eens wereldkampioen tijdrijden. Het zal wel wennen worden aan de tijdritfiets voor Van Vleuten want ze reed dit jaar maar één individuele tijdrit en onlangs in de Vuelta een ploegentijdrit.

Die drie zijn normaal de kandidaten voor het podium. Verder mogen we ook uitkijken naar onder meer thuisrijdster Grace Brown. De Australische won goud op de Commonwealth Games en reed een sterke Vuelta. Ook de Amerikaanse Kristen Faulkner kan verrassen. Ze stapte wel af in de Vuelta door naweeën van corona maar pakte dit jaar al twee tijdritzeges.

België stuurt met Lotte Kopecky, Julie Van de Velde twee rensters. Een plek in de top tien zou al mooi zijn voor de Belgen.