Tadej Pogačar duidelijk over Remco Evenepoel: "Als je de Vuelta wint, moet je naar de Tour gaan"

Tadej Pogačar deed ook mee aan het WK tijdrijden, net als Remco Evenepoel. Als ze in de Tour van 2023 nu eens allebei zouden starten, dat zou wat geven.

VTM Nieuws sprak Pogačar in Australië en vroeg naar zijn mening over de Vueltawinst van Evenepoel. "Ik heb bijna de hele Vuelta op tv gezien. Het was een heel sterke prestatie van Remco. Hij heeft echt bewezen dat hij een grote ronde kan winnen. De manier waarop hij won, was heel slim."

VOLGENDE STAP

In theorie kan het dat ze mekaar volgend jaar het vuur aan de schenen leggen in de Tour. Dan moet Evenepoel wel deelnemen. "Ik zal er alleszins zijn. Ik vind wel dat Remco naar de Tour moet gaan, ja. Als je de Vuelta wint, moet je naar de Tour gaan. Dat is de volgende stap."

Pogačar hoopt op het sterkst mogelijke deelnemersveld in de Ronde van Frankrijk. "Als iedereen naar de Tour komt, gaat het heel interessant zijn volgend jaar. Het zal plezanter zijn om naar te kijken op tv, maar het zal ook moeilijker zijn voor ons."