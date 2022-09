Veldritseizoen begonnen: Fem van Empel rendeert ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal al en geeft reeds masterclass

Onlangs werd nog de transfer aangekondigd die Fem van Empel maakt in januari. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal zullen ze blij zijn dat ze dit multitalent nog in huis hebben.

De 20-jarige Van Empel geeft alvast de indruk dat ze de komende maanden nog volop wil schitteren bij haar huidige ploeg, vooraleer ze op 1 januari 2023 de overstap naar Jumbo-Visma maakt. Het veldritseizoen in België is alweer begonnen met de Exact Cross in Kruibeke en daar was Van Empel onmiddellijk op de afspraak.

De jonge Nederlandse reed ongeveer halfweg wedstrijd weg van haar landgenote Annemarie Worst, met wie ze aanvankelijk op pad was gegaan. Nadien zou de voorsprong van Van Empel enkel nog toenemen. Nog voor het ingaan van de laatste ronde was ze zegezeker.

VIERDE PLEK VOOR CANT

Van Empel kon na haar imponerende cross dan ook ruim de tijd nemen voor het zegegebaar. Voor Worst werd het dus een tweede plaats. Kort achter Worst kwam Denise Betsema als derde over de streep: het eerste volledige Nederlandse podium is dus een feit in het vrouwenveldrijden. Sanne Cant eindigde als vierde.