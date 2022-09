De Mixed Relay is voor België vooral een verplicht nummer zonder tijdritspecialisten

Op het WK wielrennen staat woensdag de mixed relay op het programma, en daar kijken ze Belgen niet echt naar uit.

De mixed relay is een discipline op het WK waar eerst drie mannen en dan drie vrouwen 14,1 kilometer tegen de klok rijden. De discipline staat nog maar sinds 2019 op het programma.

Doordat het WK dit jaar in Australië plaats vindt vaardigen renners die deelnemen aan de wegrit België af dit jaar, vooral door budgettaire redenen. Quinten Hermans, Nathan Van Hooydonck, Pieter Serry, Valerie Demey, Julie De Wilde en Jesse Vandenbulcke nemen deel voor België. Echte tijdritspecialisten zijn dat niet en echt veel ambitie spreekt het zestal ook niet uit.

"Ach, we doen ons best en dan zien we wel waar het schip strandt. Wij zien dit allemaal als een laatste voorbereiding op het WK op de weg. We gaan geen risico’s nemen. Het zou heel stom zijn als iemand van ons zou vallen en zondag niet inzetbaar zou zijn", klinkt het.

De mixed relay wordt woensdagochtend tussen 6u en 9u gereden. Duitsland, Italië en Nederland worden de drie landen op het podium. Bij de Belgen gaan ze vooral blij zijn als ze over de finish rijden.

Bron: Belga