Het was dit jaar niet meer verwacht, maar Jonas Rickaert komt opnieuw in koers na operatie

Na zes maanden staat Jonas Rickaert weer aan de start van een koers

Jonas Rickaert (28) reed sinds Gent-Wevelgem op 27 maart geen enkele koers meer. In juni werd hij geopereerd aan een vernauwde liesslagader. Hij kreeg toen vijf weken platte rust en een lange revalidatie voorgeschreven.

Er werd dan ook verwacht dat we Rickaert dit jaar niet meer in actie zouden zien in een koers. Maar de West-Vlaming kondigde het heugelijke nieuws dat hij start in de Omloop van het Houtland zelf aan op zijn sociale media.

"Na een paar zware maanden en een lange revalidatie ben ik blij om aan te kondigen dat ik aanstaande woensdag start in Omloop van het Houtland! Dit zal een grote stap zijn in mijn revalidatie en het is zonder hoge verwachtingen. We zullen zien waar ik kom, maar vooral ben ik blij om terug te zijn bij Alpecin-Deceuninck".