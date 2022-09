Patrick Evenepoel zag de ontgoocheling op het gezicht van zoon Remco: "Lefevere had het ook meteen door"

Patrick Evenepoel zag zoon Remco een gooi doen naar een regenboogtrui. De ontgoocheling was vooral bij Remco zelf aanwezig na diens derde plaats op het WK tijdrijden.

Het Laatste Nieuws volgde het WK tijdrijden in het zog van Patrick Evenepoel, vader van. Achteraf polste het bij hem ook naar een reactie. "Zeer goed", vond Patrick die derde plaats. "Maar zelf is hij zichtbaar ontgoocheld. Dt lees ik af op zijn gezicht. Ik kreeg net een appje van Patrick Lefevere, hij had het ook meteen door. Aard van het beestje, hé. Zo kennen we de topsporter in hem."

Altijd maar willen winnen, dus. "Voor brons is die niet naar Australië afgezakt. Het verschil, 9 seconden, is ook niet zo héél groot - waar verlies je zoiets? Anderzijds: onderschat Foss niet. De mensen waren hem wat vergeten sinds zijn eindzege in de Toekomstronde. Maar inmiddels 25 en tot volle wasdom gekomen."

SURPLUS

Vader Evenepoel is ook mild voor topfavoriet Ganna, die toch fel teleurstelde. "'Ganna, grote verliezer van de dag', hoor ik voorts. Maar hey, da's ook maar een mens, hoor. Zelf zijn we content. Na drie zware Vueltaweken pakt Remco toch weer een medaille. Zijn seizoen kon al niet meer stuk, maar dit is surplus."