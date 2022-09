Rik Van Looy ziet probleem voor Belgische ploeg op WK: "Het zal op de portemonnee aankomen"

Rik Van Looy denkt dat het in de wegrit van het WK wielrennen niet goed komt voor de Belgische ploeg.

Rik Van Looy werd zowel in 1960 als in 1961 wereldkampioen op de weg. De Keizer van Herentals woont ook in dezelfde stad als van de favorieten voor het WK: Wout Van Aert.

Hoewel Van Aert en Evenepoel hun voorval van na het WK van vorig jaar lijken te hebben bijgelegd ziet Van Looy de twee nu niet samen werken. "Je weet dat Evenepoel meer dan 40 kilometer van de meet alleen kan rijden, dan gaat hij zichzelf niet meer opofferen zoals hij vorig jaar gedaan heeft. Hij gaat aan zichzelf denken, wat zijn goed recht is. En andersom is het juist hetzelfde bij Wout van Aert", zegt hij bij Sporza.

"En voor wie gaan de ploegmaten rijden? Als ik het cru moet zeggen, dan zal het op de portemonnee aankomen". Ook over zijn favoriet voor het WK is Van Looy duidelijk: Tadej Pogačar.

"Dat is eigenlijk mijn favoriet in de koers, in alle koersen eigenlijk. In de Tour de France was hij niet dezelfde als twee jaar voordien, maar ik heb hem nu bezig gezien in Montréal. Dat was wel terug wat ik twee à drie jaar geleden gezien heb", besluit Van Looy.