Milan Menten is de volgende versterking voor Lotto Soudal: hij tekent voor 2 jaar

Er waren al geruchten en nu heeft Lotto Soudal bevestigd. Milan Menten gaat voor 2 jaar naar Lotto Soudal.

Milan Menten begon in 2018 zijn wielercarrière bij Sport Vlaanderen-Baloise. Na 3 seizoenen verliet hij die ploeg en ging hij naar Bingoal-Pauwels Sauces WB.

Maar na 5 seizoenen komt hij weer in de structuur van Lotto Soudal terecht. Hij reed toen voor de opleidingsploeg van de Belgische formatie. "Hij was toen nog niet klaar om de stap naar de WorldTour te zetten", aldus CEO John Lelangue. "Maar de afgelopen 5 seizoenen zijn we hem blijven volgen en het is duidelijk dat hij zich als renner verder ontwikkeld heeft."

Menten tekende voor 2 jaar en zal vooral ingezet worden voor de wedstrijden van de ProSeries en 1e categorie. Ze zullen hem met de juiste professionele omkadering proberen naar een hoger niveau te tillen.

Ook Menten is tevreden over zijn overstap: "De timing is goed en ik voel dat ik klaar ben. De afgelopen jaren kon ik al enkele keren winnen in koersen van de ProSeries en 1e categorie en beter omringd, wordt winnen wat gemakkelijker." Al zal Menten ook met plezier de sprint eens willen aantrekken.