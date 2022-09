🎥 Quick-Step Alpha Vinyl neemt afscheid van Brian Holm

De Deen Brian Holm (59) neemt na tien jaar afscheid van Quick-Step Alpha Vinyl.

Brian Holm wordt begin oktober 60 en was al 23 jaar ploegleider in het peloton bij onder meer T-Mobile. De laatste tien jaar was hij werkzaam bij Quick-Step Alpha Vinyl.

De Deen is ook de uitvinder van de bijnaam van Quick-Step Alpha Vinyl, de Wolfpack. Holm bereidde zich de laatste jaren al voor op zijn pensioen als ploegleider en werkt momenteel al bij Eurosport en zetelt in de gemeenteraad in Denemarken. Holm zal vanaf volgend jaar ook werken als manager van renners.