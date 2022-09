Biniam Girmay favoriet voor WK: "Belangrijkste afspraak van het jaar"

Ook Biniam Girmay zal zondag met veel honger aan de start van het WK in het Australische Wollongong verschijnen.

Dit WK is voor hem totaal anders dan alle andere jaren. “Wetende dat ik tot de favorieten word gerekend, helpt het moreel: het WK is voor mij de belangrijkste afspraak van het jaar, maar ik zal geconcentreerd blijven, zoals in elke andere race”, zegt Girmay bij Tutto Bici.

Een favorietenrol waarmaken is echter niet zo eenvoudig, zo beseft Girmay. “Ik weet dat ik hard heb gewerkt en me goed heb voorbereid, maar ik weet ook dat ik een van de meest bekeken renners zal zijn tijdens de wegrit.”

Eritrea komt met zes renners aan de start. “We zijn allemaal professionals. We zullen met een goede strategie de race in moeten gaan en met goede tactiek onze tegenstanders het hoofd bieden”, klinkt het nog.