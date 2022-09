De mixed relay is voor Mathieu van der Poel een gemiste kans voor een 1e WK-medaille bij de profs, logisch resultaat voor België

Nederland startte met torenhoge ambitie aan de mixed relay, maar het werd één grote baaldag voor hen. België startte dan weer met weinig ambitie en eindigde op een logische 8e plaats.

In de mixed relay startte Nederland met Daan Hoole, Bauke Mollema, Mathieu van der Poel, Riejanne Markus, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten. Veel kwaliteit en veel ambities. Net als in 2019 wilden ze wereldkampioen worden en zo de ziliveren medaille van 2021 vergeten.

Na een paar kilometer was het al gedaan. De ketting lag bij Mollema eraf. Toch trokken Hoole en van der Poel nog goed door en Nederland wisselde met 40 seconden achterstand op Zwitserland. Maar de vrouwen vertrokken dramatisch met de val van van Vleuten. Zo was de kans op de wereldtitel helemaal weg. Nederland werd uiteindelijk op 52 seconden 5e.

Of we zonder de pech van Nederland een andere wereldkampioen in de mixed relay hadden, is maar de vraag. Wat wel zeker lijkt, is dat ze minstens brons hadden gehad. Het verschil met Australië was 14 seconden. Aan het de wissel waren dat er nog maar 2.

Een gemiste kans dus voor Nederland. Ook voor van der Poel die zo zijn 1e WK-medaille bij de profs wellicht in rook zag opgaan, maar hij zal in de toekomst nog kansen krijgen om op het WK te oogsten. Te beginnen zondag tijdens de wegrit al.

MEER AMBITIE BIJ BELGIË KAN

Voor België zat er niet meer in dan een 8e plaats. Het verschil met de top 7 was te groot om op een hogere plaats aanspraak te kunnen maken.

In de toekomst is een medaille mogelijk, maar dat zal natuurlijk afhangen van de bezetting. Met een bezetting zoals de voorbije 3 jaar kan dat moeilijk lukken. Maar zet bij de mannen al Wout Van Aert, Remco Evenepoel en Yves Lampaert en je komt al veel verder. Al moet het ook een goede bezetting bij de vrouwen zijn, want het is een en-enverhaal. Beide delen moeten goed zijn om in de mixed relay een medaiile te kunnen halen.