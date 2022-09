Tadej Pogacar blikt vooruit op het WK: "Het WK is altijd gokken"

Dankzij zijn overwinning in de GP van Montréal is Tadej Pogacar een van de favorieten op het WK. Het is zijn grote doel van het najaar.

In de GP van Montréal klopte Tadej Pogacar Wout Van Aert in de spurt voor de overwinning. Daardoor is hij een van de favorieten om zondag in Australië wereldkampioen te worden. Het is ook zijn grote doel van het najaar. Zo vertelde hij aan Wielerflits. Pogacar denkt dat het een moeilijke koers zal worden, omdat er veel korte klimmetjes en bochten zijn. "Daardoor kunnen zeker dit jaar veel renners wereldkampioen worden", aldus Pogacar. Al zal het volgens Pogacar ook veel afhangen van de dag zelf: "Alles moet in de juiste plooi vallen. Er kan ook zoveel gebeuren en het is ook altijd gokken, maar daar hou ik van. Ik kijk er dan ook echt naar uit."