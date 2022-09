Vers bloed in het profpeloton: Ineos geeft Canadees Leonard een contract, BikeExchange heeft plan met Ethiopiër

Er komt volgend seizoen weer vers bloed in het peloton. Onder meer omdat Ineos en BikeExchange een kans geven aan een talentvolle youngster. Leonard en Berhe tekenden bij de respectievelijke teams.

De 18-jarige Michael Leonard, momenteel een tweedejaarsjunior, tekende een contract van drie jaar bij Ineos. "De Grenadiers hebben veel ervaring in het winnen van grote koersen. Ik zal kunnen leren van de beste, dat is fantastisch", is de jonge Canadees logischerwijs bijzonder verheugd.

Leonard hoopt te kunnen doorbreken in het rondewerk en zijn idolen komen dan ook uit die specialiteit. "Als jonge gast keek ik naar Chris Froome en bij de huidige ploeg kijk ik op naar Carlos Rodriguez. Hij heeft een gelijkaardig pad gevolgd als wat ik beschouw als een droom voor mezelf. Het zou fantastisch zijn om in zijn voetsporen te treden."

NIEUW AFRIKAANS TALENT

De doorbraak van Girmay betekende dan weer veel voor het Afrikaanse wielrennen en een volgend Afrikaans talent zal de volgende jaren bij BikeExchange-Jayco rijden. De Australische ploeg geeft de Ethiopiër Welay Hagos Berhe een contract van drie jaar. BikeExchange heeft een specifiek plan met hem en gelooft dat Berhe met de juiste begeleiding kan uitgroeien tot een topper. "Ik kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen."