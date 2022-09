🎥 Exact tien jaar geleden werd Philippe Gilbert wereldkampioen in Valkenburg

Het is vandaag exact tien jaar geleden dat Philippe Gilbert als laatste Belg wereldkampioen werd.

Het wereldkampioenschap wielrennen vond in 2012 plaats in Valkenburg, op en rond de Cauberg. De geliefde Cauberg van Philippe Gilbert want hij won er in 2010 en 2011 al eens de Amstel Gold Race en was vooraf dan ook de topfavoriet voor het WK. De finish lag wel niet boven op de Cauberg zoals gebruikelijk, maar bijna twee kilometer verder.

Gilbert kreeg ook een heel sterke ploeg rond zich die quasi perfect reed en met Tom Boonen hield het nog een tweede kopman achter de hand voor een eventuele sprint. De andere namen van de Belgische selectie: Kevin De Weert, Dries Devenyns, Björn Leukemans, Gianni Meersman, Jürgen Roelandts, Greg Van Avermaet en Johan Vansummeren.

Meersman en Leukemans mee in de vlucht

Het WK begint voor drievoudig wereldkampioen Óscar Freire niet goed met een valpartij. Hij kan gelukkig wel voort en wordt uiteindelijk nog tiende. Ondertussen is al een kopgroep van elf met daarbij geen Belg weggereden, het enige foutje van de Belgen. Ook Philippe Gilbert kent pech, in de eerste plaatselijke ronde rijdt hij lek, maar kan snel weer aansluiten in het peloton.

In dat peloton sleurt uittredend wereldkampioen Mark Cavendish aan de kop van het peloton. Ook Dries Devenyns steekt een handje toe en zo blijft de kopgroep binnen schot. Met nog iets meer dan 100 kilometer te gaan steekt Juan Antonio Flecha de koers in brand. Hij rijdt samen met Meersman en zeven andere renners weg.

De Belgische ploeg gaat zich dan op kop van het peloton zetten en controleert. Op 80 kilometer van de streep gooit Vueltawinnaar een nieuwe bom door aan te vallen. Hij krijgt onder andere de Gesink, Leukemans en Voeckler mee. Er ontstaat zo een kopgroep van 29.

Gilbert maakt het op grandioze wijze af

© photonews

België controleert vooraan en maar goed ook want op 40 km van de meet gaat het halve peloton tegen de grond. Alle Belgen zijn mee en wanneer de kopgroep op twee ronden van het einde wordt ingelopen, roeren de favorieten zich voor het eerst. Vincenzo Nibali gooit een bommetje, maar Philippe Gilbert zit meteen in zijn wiel.

Het peloton gaat zo met alle favorieten naar de laatste keer Cauberg. Roelandts zit goed vooraan met Boonen. En plots duiken dan Leukemans en Gilbert op. De twee rijden naar voor, Leukemans zet Gilbert af en die wacht niet. Hij zet een snoeiharde demarrage in en Kolobnev, Boasson Hagen en Valverde kunnen niet volgen.

Gilbert komt boven op de Cauberg en moet dan nog 1,7 kilometer solo rijden. In de achtergrond twijfelen ze en Gilbert stoomt gewoon door. Hij kan voor de finish al beginnen vieren en achter Gilbert worden Boasson Hagen tweede en Valverde derde. Gilbert staat in zijn carrière maar één keer op het podium van het WK, maar pakt wel goud.

Bekijk hier nog eens de aanval van Gilbert

Wat a fucking nice day! Thanks to the Belgian team and my real fans. Thanks@BMCProTeam