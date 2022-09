Het WADA zet tramadol vanaf 2024 op de dopinglijst

Tramadol wordt vanaf 2024 een verboden product. Dat heeft het wereldantidopingagentschap WADA bekendgemaakt.

In de voorbije Tour werd Nairo Quintana betrapt op het gebruik van tramadol. Hij werd niet geschorst door de UCI, maar wel uit de uitslag geschrapt. Tramadol staat immers op hun verboden lijst, omdat het een sterk slaapmiddel is, die verslavend is. Ook zou het heel wat valpartijen in het peloton veroorzaken.

Vanaf 2024 staat tramadol op de dopinglijst van het wereldantidopingagentschap WADA. Na onderzoek is gebleken dat het ook prestatiebevorderend zou zijn.

Het WADA koos er ook bewust voor om voor 2024 te kiezen en niet al eerder voor 2023. "De vertraging van de invoering moet zorgen voor een extra jaar voor brede communicatie en voorlichting. Zo kan er beter begrepen worden waarom het gebruik van tramadol in competitie wordt verboden", klinkt het in een persbericht.