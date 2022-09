Segaert ziet medaille vliegen bij laatste beklimming van Mount Pleasant, Kazachse wereldkampioen bij de beloften

De laatste keer Mount Pleasant was er te veel aan voor Segaert. Het is een Kazachse wereldkampioen geworden bij de beloften, in de persoon van Yevgeni Fedorov. Alec Segaert deed er alles aan om België opnieuw eremetaal te bezorgen. Tevergeefs.

De Belgen wilden niet op achtervolgen aangewezen zijn en Fabio van den Bossche voelde zich geroepen om mee te gaan in de vroege vlucht. Keleman, Wilksch, Le Berre en Weiss waren zijn metgezellen. Mihojlevic kwam later nog aansluiten. Door de regen waren er overigens aardig wat valpartijen in de loop van dit WK. Rechtop blijven en voorop blijven, was de uitdaging voor de vluchters. Dat tweede lukte niet: na een hergroepering vormde zich een nieuwe groep, waaruit Alec Segaert dan weer wegknalde. Le Berre sprong opnieuw bij, ook Federov en Vacek waren bij de les. Met vier leiders de slotronde in. SPRINT TUSSEN FEDOROV EN VACEK Op de laatste keer Mount Pleasant moest eerst Le Berre en vervolgens helaas ook Segaert lossen. Balmer probeerde uit de achtergrond nog helemaal de oversteek naar voren te maken, maar dat bleek ook een brug te ver. Het ging dus tussen Federov en Vacek voor winst: Fedorov had nog het meeste over en pakte de wereldtitel. In de achtervolgende groep zaten naast Segaert ook nog Belgen Berckmoes en Van Eetvelt. Geen van hen beschikt echt over die supersprint. Het was de kersverse wereldkampioen tijdrijden Wærenskjold die nog naar brons spurtte. De Nederlander Olav Kooij werd vijfde, Berckmoes de eerste Belg op de tiende plaats.