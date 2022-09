Van Aert trok lessen uit WK in Leuven: "Misschien denken andere landen dat Remco en ik niet kunnen samenwerken"

Een jaar na het WK in Leuven staan Wout van Aert en Remco Evenepoel voor dezelfde opdracht: België de wereldtitel bezorgen.

Van Aert blikte in aanloop naar de wegrit in Wollongong nog eens terug op het vorige WK. "Het was een hele sterke kerel die won en die ons tactisch aftroefde. Leuven was geen parcours voor een klimmerstype, het was meer iets voor een klassieke renner. Door van zo vroeg met de ploeg aan te vallen, werd het een te zware koers voor renners als ik en Mathieu van der Poel. Dat is waarom we gelost werden in de finale."

AANPAK GEWIJZIGD

Van Aert is wel weer een jaar extra ervaren. "Je neemt die ervaring mee van om te gaan met de druk van een WK en hoe je je daarop voorbereidt. Vorige winter veranderde ik al mijn aanpak richting eendagskoersen. In het voorjaar toonde ik al dat ik beter was in de lange koersen. Dat is het belangrijkste wat ik geleerd heb van Leuven."

Bovendien start Evenepoel deze keer als co-kopman en dat is voor Wout van Aert ook helemaal prima. "Dat we in tegenstelling tot vorig jaar met twee kopmannen starten, maakt ons meer onvoorspelbaar. Misschien geloven de andere landen dat Remco en ik niet kunnen samenwerken, maar dat kan ook positief uitdraaien voor ons."