Frans bondscoach Thomas Voeckler: "We gaan geen anti-Belgische koers rijden"

Thomas Voeckler is tegenwoordig de Franse bondscoach. Hij riep op het laatste moment nog Cosnefroy op en wil niet enkel focussen op de Belgen. d

Frankrijk komt met een heel sterk team aan de start van de wegrit van het WK. Met Alaphilippe, Madouas, Laporte, Consefroy als kopmannen en ook nog Bardet, Pacher, Sénéchal, Armirail en Sivakov heeft het ook nog een hele resem goeie knechten.

Bondscoach Thomas Voeckler wil alleen focussen op zijn eigen ploeg. "We gaan geen anti-Belgische koers rijden, ondanks het feit dat ze twee uitzonderlijke renners hebben", zei Voeckler op een persmoment. "Want dat zou betekenen dat we ons niet focussen op de andere favorieten zoals Biniam Girmay, Mathieu van der Poel of Tadej Pogačar.

"We racen niet om iemand te laten verliezen, maar om het Franse team te laten winnen. Ik had al een tijdje geleden gezegd dat het moeilijker was dan we dachten, dat werd bij verkenning bevestigd”, zei Voeckler. "Alles kan gebeuren."

Ook over huidige wereldkampioen had Voeckler nog iets te zeggen." Ik zou niet zeggen dat ik Julian Alaphilippe opgeef, anders zou hij geen 24 uur hebben gevlogen om een week met vrienden door te brengen." Benieuwd hoe goed de uittredendend wereldkampioen zondag is.