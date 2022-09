Gijs Van Hoecke en renner van Intermarché-Wanty-Gobert naar Human Powered Health

Na Sasha Weemaes en Stanisław Aniołkowski heeft het Human Powered Health, het team van ploegleider Hendrik Redant, nog twee nieuwe renners aangetrokken.

Gijs Van Hoecke (30) maakt de overstap van AG2R-Citroën en zal een rol spelen in de sprinttrein voor Weemaes en Aniołkowski. "Ik ben hier om de trein op de rails te zetten. Ik heb ervaring in de sprinttrein omdat ik in het verleden met Dylan Groenewegen heb gewerkt, dus dit is wat ik het liefste doe."

Van Hoecke brengt ook heel wat ervaring in het voorjaar naar de Amerikaanse ploeg. Hij reed al acht keer de Ronde van Vlaanderen, zes keer Parijs-Roubaix en vier keer Milaan-San Remo. Van Houcke tekent voor twee jaar bij Human Powered Health.

De Hongaar Barnabás Peák (23) maakt de overstap van Intermarché-Wanty-Gobert. Ook hij zal een schakel worden in de sprinttrein. De Hongaar debuteerde dit jaar in de Giro en leidde daar Biniam Girmay mee naar een ritzege. Peák werd al twee keer Hongaars kampioen tijdrijden en een keer op de weg. In 2018 liep hij ook nog een paar maanden stage bij Quick-Step.

