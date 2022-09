Wielertransfers: Štybar tekent bij nieuw team, Weemaes naar Amerikaans team en Haussler verlengt bij Bahrein

Het einde van het wielerseizoen komt er aan en de teams leggen de laatste hand aan hun selecties voor volgend jaar.

Zdeněk Štybar tekent bij BikeExchange-Jayco

Zdeněk Štybar (36) heeft een nieuwe ploeg gevonden voor volgend jaar. Na twaalf jaar verlaat hij Quick-Step Alpha Vinyl. Het gerucht ging al een tijd in de lucht, nu heeft de Tsjech ook effectief getekend bij de Australische ploeg voor één jaar.

Štybar zal vooral de jongere generatie begeleiden en optreden als wegkapitein onderweg. De Australische ploeg gelooft dat ze met Štybar de perfecte match hebben gevonden.

🚨✍🏼 𝗡𝗘𝗪 𝗥𝗜𝗗𝗘𝗥 ✍🏼🚨



🇨🇿 Zdeněk Štybar 🤝 to 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



"𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘪𝘴 𝘴𝘰𝘮𝘦𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘵 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘤𝘢𝘳𝘦𝘦𝘳." - @zdenekstybar



— Team BikeExchange-Jayco (@GreenEDGEteam) September 24, 2022

Sasha Weemaes naar Human Powered Health

Ook de transfer van Sashsa Weemaes (24) van Sport Vlaanderen - Baloise naar het Amerikaanse Human Powered Health ging al een tijdje in de lucht. De 24-jarige sprinter tekent er voor twee jaar. Weemaes werd dit jaar onder meer vierde op het BK en in de Elfstedenronde. De Amerikaanse ploeg kondigde ook de komst van de Poolse sprinter Stanisław Aniołkowski (25) aan. Hij komt over van Bingoal Pauwels Sauces WB.

🚨 ℕ𝔼𝕎 𝕊𝕀𝔾ℕ𝕀ℕ𝔾 🚨



We're just getting started. Please welcome our two new sprinting rockets @as_aniol and @sashaweemaes, who both sign through 2024.



— Human Powered Health (@HumanPwrdHealth) September 23, 2022

Heinrich Haussler (38) doet nog een jaartje door bij Bahrein-Victorious

De Australiër Heinrich Haussler (38) begint volgend jaar aan zijn twintigste profjaar. Hij rijdt zondag eerst nog het wereldkampioenschap in zijn thuisland. De Australiër won in al 2005 een rit in de Vuelta en in 2009 een rit in de Tour. Zijn laatste overwinning dateert wel al van 2015, toen hij Australisch kampioen op de weg werd. Haussler reed vorige winter ook elf crossen, dus misschien zien we hem deze winter ook nog in het veld in België.