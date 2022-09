Zoe Bäckstedt slaat dubbelslag op het WK in Australië met een demonstratie, geen nieuw eremateriaal voor België

Zoe Bäckstedt is bij de junioren ook wereldkampioen in de wegrit geworden. Ze maakte er een echte onewomanshow van. Xaydee Van Sinaey was de beste Belgische op een 9e plaats.

De junioren bij de vrouwen moesten 4 keer het stadscircuit in Wollongong rijden. De topfavoriete op voorhand was Zoe Bäckstedt. Dat maakte ze al meteen in de 1e ronde bekend. Al in de 1e ronde schudde ze op de Mount Pleasant aan de boom. Niemand kon volgen en de vogel was al gaan vliegen. Na zo'n 7,5 km was de strijd om het goud al weg. Achter Bäckstedt moest het zilver en brons nog verdeeld worden. Febe Jooris en Jade Linthoudt moesten al op de 1e Mount Pleasant lossen. Zo bleef België nog met 2 rensters in het peloton over. Het was wachten tot de laatste ronde. Nienke Vincke viel aan. Noëlle Ruetschi kwam de Nederlandse vergezellen, maar op de Mount Pleasant moest Ruetschi lossen. Vincke kreeg daarna Europees kampioene Eglantine Rayer bij zich. Bäckstedt kroonde zich met een solo van zo'n 70 km tot wereldkampioene en volgde zichzelf op haar 18e verjaardag op. Ze won met meer dan 2 minuten voorsprong en slaat een dubbelslag. Ze werd ook wereldkampioene in het tijdrijden. Samen reden Vincke en Rayer naar de streep. Rayer sprintte naar het zilver. Het brons was voor Vincke. Xaydee Van Sinaey was de beste Belgische met een 9e plaats. Fleur Moors werd 12e. Jooris en Linthoudt legden respectievelijk beslag op plaats 18 en 20.