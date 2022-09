📷 Grap over het zegegebaar van Remco Evenepoel gaat viraal

Dat beeld hadden we nog al eens gezien. Remco Evenepoel kwam alleen over de streep. Hij legde zijn vinger op de mond. Wellicht om de criticasters nog maar eens het zwijgen op te leggen. Na Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Vuelta won hij nu ook het WK.

Op Twitter legde Mihai Simion een link met Nederland. "Het zegegebaar van Evenepoel is aan het adres van de kinderen die in het hotel van Nederland zo veel lawaai maakten", schreef hij.

Apparently, Remco's gesture is dedicated to the kids who made noise in the Dutch hotel last night. šŸ¤« #Wollongong2022 pic.twitter.com/poqfG3S8VD