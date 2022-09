Julian Alaphilippe geeft zijn regenboogtrui met plezier aan een ploegmaat door: "Ik gun het niemand meer dan Remco Evenepoel"

Julian Alaphilippe heeft een opvolger als wereldkampioen. Hij was heel opgetogen dat de titel binnen Quick Step-Alpha Vinyl blijft.

Na de finish kwam Julian Alaphilippe Remco Evenepoel meteen feliciteren. Het was merkelijk zichtbaar dat Alaphilippe blij was met zijn opvolger. "Ik ben enorm blij voor hem en ook content dat de trui binnen de ploeg blijft", vertelde de tweevoudige wereldkampioen aan Sporza. "Hij is een wonderlijke renner en ook de sterkste op dit moment. Na de Vuelta ook het WK winnen. Dat is ongelooflijk."

"Toen ik hoorde dat Evenepoel alleen voorin zat, wist ik dat hij een grote kans had om te winnen", ging Alaphilippe verder. "Je moet heel sterk zijn om wereldkampioen te worden en hij was vandaag de sterkste."

Geen enkele van de Franse selectie kon wereldkampioen worden. "Naast Frankrijk gunde ik het niemand anders zo veel als hem Evenepoel en dat we met Christophe Laporte nog zilver pakten, is ook plezant", besloot Alaphilippe.