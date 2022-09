Mathieu van der Poel geeft al na 30 km op na akkefietje in het hotel en tijdje in de cel

Drama voor Nederland en Mathieu van der Poel. Hij gaf al op na 30 km. Naar eigen zeggen, lag hij pas om 4 uur 's nachts (Australische tijd) in bed.

Nederland kende op het WK in Australië al de nodige portie drama en pech. De avond voor de wegrit was er nog meer pech voor het land. Mathieu van der Poel lag door omstandigheden pas om 4 uur 's nachts (Australische tijd) in bed.

De reden: in het hotel van Nederland waren ook enkele kinderen aanwezig. Die zouden op de deur van de Mathieu van der Poel geklopt hebben. Die ergerde zich daaraan en ging verhaal halen. Daarbij zou hij de arm van een meisje bezeerd hebben. De politie werd opgeroepen en van der Poel werd rond 22.30 uur opgepakt.

Bij Sporza ontkende van der Poel niet: "Er is inderdaad een akkefietje door luidruchtige buren geweest en hier in Australië is de politie vrij strikt. Pas om 4 uur was ik terug in mijn kamer. Dat is een ramp. Ik zal op weinig slaap moeten koersen."

Van der Poel ging nog van start, maar na 30 km gaf hij er al de brui aan. Een serieuze streep door de rekening voor van der Poel en Nederland.

RECHTER

Mogelijk moet van der Poel nog lang in Australië blijven. Zijn paspoort werd door de politie afgenomen. Ook kwam de politie met een verklaring: "Van der Poel kwam met 2 meisjes van 13 en 14 jaar in een verbaal dispuut. Hij heeft ze allebei geduwd. De ene viel op de grond. De andere kwam tegen de muur terecht en blesseerde daarbij haar elleboog."

Hier het statement van de lokale politie: pic.twitter.com/MiuIwV109u — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) September 25, 2022

Van der Poel moet nog vrezen voor een juridische procedure en die kan nog lang duren. Dinsdag moet hij voor de rechter verschijnen. Mogelijk kan hij volgens de Australische tv tot 23 oktober in Australië vastzitten. Afhankelijk van wat de rechter beslist.