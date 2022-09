Pieter Serry zette België de hele dag in een zetel: "Ik moest gewoon maar volgen"

Pieter Serry zat de hele dag mee in de vroege vlucht. Daardoor moest België onderweg nauwelijks werk opknappen.

Op de Mount Keira brak het peloton in verschillende stukken. Uit het 1e deel kon Pieter Serry met nog enkele anderen de oversteek naar de kopgroep maken. "Wout Van Aert vertelde me dat ik de Fransen in het oog moest houden", vertelde Pieter Serry aan Sporza. "Ze poeften om de beurt weg. Dus dat was wel lastig. Uiteindelijk reden we met enkelen weg en ik moest gewoon maar volgen."

Serry kwam samen met zijn medevluchters bij de kopgroep. Ze reden samen verschillende ronden aan de leiding. Uiteindelijk kwam een groep met een onder meer Remco Evenepoel, Stan Dewulf en Quinten Hermans aansluiten. "Ik dacht dat ze met meer zouden zijn", ging Serry verder. "Eerst liet ik me uitzakken voor het peloton, maar toen zag ik dat de groep echt wel klein was en ben ik teruggekeerd."

Daarna zette Serry zich op kop: "Ik vroeg Evenepoel wat ik moest doen en hij zij dat ik moest rijden. Ik vroeg of het tot aan de voet van de klim moest zijn. Hij antwoordde: 'Nee, nog verder.' Ik ben over mijn toeren gegaan, maar voor zo'n kampioen kan je gewoon iets meer. Wat een seizoen heeft die ook gereden. Het is ongelooflijk."