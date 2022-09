Trotse bondscoach Sven Vanthourenhout na de wereldtitel van Remco Evenepoel: "Dit was wat we gepland hadden"

Ook bondscoach Sven Vanthourenhout was na de finish in de wolken. Een revanche voor hem na het debacle van vorig jaar.

"Ik ben zeer trots", vertelde Sven Vanthourenhout aan Sporza. "Met de ploeg hebben we echt toegeleefd naar deze dag. Dan mag je echt wel genieten als het zo wordt afgerond. Hoe het is verlopen, was eigenlijk zoals we vooraf hadden besproken. Dit was het scenario dat we voor Remco Evenepoel voor ogen haden."

Evenepoel gaf snel aan de ploegmaats aan dat hij superbenen had. "Ik was daarvan ook op de hoogte", ging Vanthourenhout verder. "In de tijdrit had ik dat ook al gezien. Zijn cijfers waren toen ook al echt goed. Iedereen was gewoon klaar en het werd snel duidelijk dat hij superbenen had. En de andere landen namen het risico om hem zo veel vrijheid te geven."

Tegenover vorig jaar is het voor België een wereld van verschil. Vorig jaar was iedereen ontgoocheld. Dit jaar is iedereen in extase. "Dit doet heel veel deugd, maar ik ben ook heel realistisch dat dit niet ieder jaar zal gebeuren", besloot Vanthourenhout.