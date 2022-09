Wout Van Aert kon nog voor zilver spurten, maar wist dat niet: "Zonder oortjes koersen, is een drama"

Wout Van Aert is 4e geëindigd op het WK in Australië. Ook een zilveren medaille zat er nog in, maar hij wist dat niet.

"Het was een fantastische koers", vertelde Wout Van Aert aan Sporza. "Om onze voorafafgesproken tactiek af te ronden, is gewoon fantastisch."

In de voorlaatste ronde was er nog een vreemd moment. Van Aert viel aan, terwijl Remco Evenepoel al alleen was. "Ik wist niet wat de situatie was op dat moment", ging hij verder. "Het was vooraf wel besproken als Evenepoel voorin zat, dat ik erachter vrij was om koers te maken. Als we dan voorin zouden komen, zouden we in een nog betere situatie gezeten hebben.

Van Aert kon uiteindelijk nog voor het zilver spurten. "Ik wist dat niet", ging Van Aert verder. "Dat komt doordat we zonder oortjes koersen. Eigenlijk is dat een drama. Dat zou in deze tijden niet meer mogen. Ook pas bij het ingaan van de slotronde wisten we dat Evenepoel alleen weg was."