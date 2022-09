Laporte en Matthews pakten medaille zonder het te weten "We wisten niet waar iedereen reed"

Christophe Laporte en Michael Matthews pakten na Remco Evenepoel het zilver en het brons. En dat wisten ze pas na de finish.

Wout van Aert had al zijn beklag gedaan over het feit dat er op het WK zonder oortjes moest worden gefietst en ook zilveren en bronzen medaille Laporte en Matthews bevestigen de stelling van Van Aert dat ze niets wisten waar ze reden in de koers.

“Ik wist niet dat ik tweede was geëindigd. Op drie kilometer van de finish zagen we enkele groepjes voor ons, maar ik wist niet wie ze waren. We grepen hen op 500 meter van de finish en ik wist van niets. Ik ben dan maar vol aangegaan en daarna vertelden ze me dat ik zilver had”, zegt de Fransman Laporte.

Ook de Australiër Michael Matthews zegt dat. “In het peloton waren we aan het discussiëren of we nog voor iets aan het koersen waren, want we wisten gewoon niet waar iedereen reed. Zelfs na de aankomst kon ik het niet vertellen. Pas enkele minuten later ontdekte ik dat ik naar het podium mocht”.