📷 Remco Evenepoel en Belgische ploeg zijn naar de Belgian Cats gaan kijken op het WK basketbal

Na zijn wereldtitel zijn Remco Evenepoel en een deel van de Belgische ploeg de Belgian Cats gaan aanmoedigen.

De Belgian Cats speelden op maandag tegen Bosnië op het WK basketbal in Australië. Remco Evenepoel en Lotte Kopecky, en nog een deel van de Belgische selectie waren opvallende aanwezigen in de tribunes. Na de match gingen Evenepoel en Kopecky nog even op bezoek in de kleedkamer van de Cats.

Kersvers wereldkampioen Evenepoel steunde de Cats nog met een kleine speech. "Gefeliciteerd met jullie wedstrijd. Het was tof om jullie te zien winnen. Het was een eer om hier te mogen zijn. Ik wens jullie nog veel succes met het vervolg van het toernooi. We staan allemaal achter jullie. Ik ben ervan overtuigd dat jullie het goed zullen doen."

Ook Lotte Kopecky was onder de indruk. "Het was mijn eerste basketbalmatch. Ik vond het leuk om jullie een keer aan het werk te zien. Proficiat!"

Naast Evenepoel en Kopecky waren ook bondscoach Sven Vanthourenhout, Quinten Hermans, Yves Lampaert en Pieter Serry aanwezig. Ook een groot deel van de jeugdcategorieën was erbij.