Cavendish en Wiggens waarschuwen Belgische fans omtrent hun verwachtingen over Evenepoel

Ook Mark Cavendish en Bradley Wiggins hebben de triomf van Remco Evenepoel gezien.

Cavendish en Wiggins waren te gast in de podcast 'The Move' van Lance Armstrong. Ook Johan Bruyneel, Jan Ullrich en George Hincapie waren te gast.

Mark Cavendish is nu nog ploegmaat van Remco Evenepoel en werd zelf wereldkampioen in 2011. Hij weet dus wat het is, maar weet ook hoe groot de koers hier is. "Hij is een Belg hé, dat maakt het verschillend dan voor mij of Bradley of Lance of Jan. Voor ons was wielrennen niet groot in de UK, de VS of Duitsland."

"Als de mensen willen dat Evenepoel hun ster blijft, dan zullen ze even hard als hem moeten wennen aan die regenboogtrui", zegt Cavendish nog. Ook Bradley Wiggins beaamt dat: “In België zoeken ze altijd naar de nieuwe Eddy Merckx, zoals ze in Frankrijk altijd de nieuwe Hinault willen en in de VS de nieuwe Lemond.”