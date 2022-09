Oliver Naesen rijdt in eigen gemeente kermiskoers Memorial Fred De Bruyne: "Iedereen wil mij kloppen"

Woensdag wordt de Memorial Fred De Bruyne gereden.

Oliver Naesen rijdt dit jaar nog drie koersen. De Famene Classic op 2 oktober, Paris-Bourges op 6 oktober en de Ronde van Lombardije op 8 oktober. Maar woensdag staat ook nog een kersmiskoers op het programma in zijn eigen dorp Berlare.

"Ook al is het maar een kermiskoers, toch ben ik altijd blij om in mijn eigen dorp te kunnen koersen. Niet alleen omwille van de sfeer en de fans, maar ook omdat het altijd een bijzonder harde en snelle koers is waar iedereen die er start maar één ding wil: mij kloppen", zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Ook Mathieu van der Poel kan beamen dat kermiskoersen niet de gemakkelijkste zijn om te winnen. Hij won in Izegem en Geraardsbergen.

Sterk deelnemersveld

Ook de broer van Oliver Naesen, Lawrence, staat aan de start. Daar is organisator Dirk De Both heel tevreden mee want dankzij de broers is een massa volk gegarandeerd. Daarnaast staan ook profs Edward Theuns, Mike Teunissen, Cees Bol, Dries De Bondt, Lionel Taminiaux, Christophe Noppe en Benjamin Declerq aan de start.

Om 14u wordt de start gegeven van De Memorial Fred De Bruyne. Er moeten 14 rondjes worden afwerkt en in totaal 159 km. De aankomst wordt rond verwacht 17u30.