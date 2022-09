Ouders fier over opmars Evenepoel, die nog kostuum nodig heeft voor trouw: "Denk dat zijn hart zegt: naar de Tour"

De fier ouders van Remco Evenepoel genieten mee van zijn sportieve opmars. De trouw, die komt er ook al binnenkort aan. Er komt nu wel veel op hem af en dat allemaal in sneltempo.

Zijn ouders schoven mee aan in het programma De Tafel van Vier. Met hese stem. "We hebben twee dagen klokje rond gedaan", aldus Patrick Evenepoel. Is de wereldtitel een soort revanche van Remco op alle pech en tegenslagen, met in het bijzonder die val in Lombardije. "Een revanche zou ik het niet noemen. Het is gewoon een beloning voor zijn hard werken."

Vader Patrick is ook de manager van Remco. Tot daar waar Patrick Lefevere het over neemt. "Het sportieve is volledig voor Patrick Lefevere. Ik zorg voor het welzijn van Remco buiten de koers. Alle haaien afhouden. Iedereen wil een beetje van die taart mee eten en dan is het aan mij om alles af te blokken."

TRAININGSBEEST

Wat is nu Remco's grote kracht? "Mentaal is hij heel sterk. Remco prikkelen, daar gaat hij enkel winst uit halen. Met de kritiek is hij heel goed leren omgaan. Antwoorden met de pedalen is de beste manier", zegt zijn moeder Agna Van Eeckhout. Daarnaast moet er wel keihard gewerkt worden. "Hij is een trainingsbeest. Hij traint héél graag. Dat is als sportman ook belangrijk."

Er komen nu wel wat festiviteiten aan, zoals een viering in Brussel. "Wij laten het gewoon allemaal gebeuren. Zolang hij daar maar kan mee omgaan. Dat is toch wel een kinderdroom. Wij zijn ook op de Grote Markt gaan staan om de Rode Duivels te zien. Toen zei hij: "Het moet toch wel de max zijn om daar op dat balkon te kunnen gaan staan". En kijk, nu mag hij er zelf gaan staan."

NAAR REMCO LUISTEREN

En volgend jaar: de Giro of de Tour rijden? "Ik vind persoonlijk dat nu eerst naar Remco geluisterd moet worden", besluit Agna. Voor Patrick is het ook de vraag om naar het hart of het verstand te luisteren. "Ik denk dat zijn hart zegt: naar de Tour." Maar eerst binnenkort met Oumi huwen. Voor die trouw heeft Remco overigens nog een kostuum nodig. Iets dat hij gemeen heeft met vader Patrick.