Philippe Gilbert sluit carrière af met eerste plaats in opvallende statistiek

Philippe Gilbert heeft nog drie koersen op zijn programma staan voor zijn wielerpensioen.

Met nog Binche-Chimay-Binche, zijn laatste koers in België, Parijs-Bourges en Parijs-Tour is Gilbert bezig met zijn laatste koersen in zijn carrière. Gilbert zal twintig jaar prof geweest zijn en heeft daarin heel wat koersen gereden.

Vooral in de monumenten en het WK was Gilbert er bijna elk jaar bij. Enkel Parijs-Roubaix is een uitzondering, hij startte er maar vijf keer. In Milaan San Remo startte Gilbert achttien keer, in de Ronde van Vlaanderen elf keer. Ook in Luik-Bastenaken-Luik heeft Gilbert zeventien deelnames en in de Ronde van Lombarije twaalf. Ook aan de wegrit van het WK stond Gilbert vijftien keer aan de start.

Al die monumenten en het WK samen geteld komt Gilbert aan 78 deelnames, niemand in de geschiedenis doet beter. Hij gaat daarmee Hennie Kuiper (76) en Seán Kelly (72) vooraf. In het actieve peloton komt enkel Greg Van Avermaet (68) nog enigzins in de buurt. Eddy Merckx zit aan 64 deelnames.

Gilbert won in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, twee keer de Ronde van Lombardije én het WK. Enkel in Milaan-San Remo lukte het voor Gilbert nooit, in 2008 en 2011 werd hij telkens derde.