📷 Parcours van laatste monument van het jaar bekend gemaakt: aankomst in Como en Civiglio keert terug

Op 8 oktober wordt het laatste monument van het jaar gereden, de Ronde van Lombardije.

Vorig jaar was Tadej Pogačar de sterkste in de Ronde van Lombardije voor Fausto Masnada en Adam Yates. Het peloton reed toen van Como naar Bergamo.

Dit jaar kiest de organisatie voor de omgekeerde richting en een rit van 253 kilometer. De start ligt in Bergamo en op zo’n zeventig kilometer van het einde begint de finale met de Madonna del Ghisallo (8,7 km aan 5,3%). Vervolgens wacht de San Fermo della Battaglia (2,9 km aan 6,6%), die in 2020 voor het laatst in de route was opgenomen. Na de afdaling volgt in Como de eerste passage aan de finish.

Op dat moment wacht nog één lokale lus van 22 kilometer. In deze ronde zitten de Civiglio (4,1 km aan 10%), die er vorig jaar niet in zat, en nogmaals de San Fermao della Battaglia. Op de top van deze laatste helling is het nog ruim vijf kilometer naar de aankomst.