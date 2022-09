Eens geen zege voor Naesen in zijn thuishaven: Sport Vlaanderen-Baloise viert in Memorial Fred De Bruyne

Oliver Naesen is de man die telkens volk lokt naar de Memorial Fred De Bruyne, maar Sport Vlaanderen-Baloise had dit jaar de winnaar in zijn rangen.

De Memorial Fred De Bruyne is een jaarlijkse kermiskoers in Berlare en dat is natuurlijk waar Oliver Naesen thuis is. Niet enkel is Naesen daar erg populair, hij was er in het verleden ook succesvol: liefst vijf keer was de winst al weggelegd voor de Belg van AG2R Citroën.

Daar is geen zesde overwinning bijgekomen, want bij Sport Vlaanderen-Baloise vonden ze het tijd voor een andere naam op de erelijst. Gilles De Wilde ging op pad met bekende namen als Dries De Bondt, Mike Teunissen en Edward Theuns. Ook de Fransman Samuel Leroux ging meer.

DE WILDE SPRINT NAAR WINST

Uiteindelijk behield dit kwartet een kleine voorsprong. De vijf konden dus sprinten voor de zege. De Wilde haalde het voor Leroux en Theuns. Publiekslieveling Naesen reed pas als zesde, en op zes seconden van de winnaar, over de streep. Het beste resultaat dat De Wilde als prof dit jaar tot dusver had laten optekenen, was een vijfde plek in de Brussels Cycling Classic.