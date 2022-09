Eerste koers in twee jaar zonder regenboogtrui is een debuut voor Alaphilippe: "Vastberaden naar laatste weken"

De regenboogtrui van Alaphilippe is doorgegeven aan ploegmaat Evenepoel. Voor het eerst in twee jaar zal de Fransman dus gewoon weer in het truitje van Quick-Step te zien zijn.

Om dat mee te maken, moet u in de Giro dell'Emilia zijn. Julian Alaphilippe is geselecteerd voor de Italiaanse eendagskoers die zaterdag op het programma staat. Alaphilippe zal daar voor het eerst aan de start verschijnen en dat doet hij dus na twee jaar als wereldkampioen niet langer in de regenboogtrui. En Alaphilippe wil zeker nog iets maken van wat nog van het najaar overblijft. "Julian keert terug uit Australië en gaat vastberaden naar de laatste weken van het seizoen", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "We hebben ook nog wel andere jongens die voor een goed resultaat kunnen gaan." VIJF BELGEN GESELECTEERD Dat zouden dan bijvoorbeeld de Belgen Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant, Louis Vervaeke en Dries Devenyns kunnen zijn. Tim Declercq is weer klaar om heel wat werk voor de ploeg op te knoppen en de laatste naam in de selectie is die van de Brit James Knoxx.