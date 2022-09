Kata Blanka Vas wint eerste cross en net geen podium voor Verdonschot, Belg Siemons tweede bij de mannen

Voor Kata Blanka Vas is een eerste cross rijden meteen de eerste cross winnen. Net als Verdonschot stond de Hongaarse aan de start in Holé Vrchy in Tsjechië.

Het was een C2-cross die deel uitmaakt van de Toi Toi Cup. Vas was bij de vrouwen de grootste naam aan de start en maakte de verwachtingen ook helemaal weer. Ze had 1'50" voor op de Tsjechische Zemanová en 2'23" op de Duitse Krahl. Zo was het podium ook meteen bekend.

Geen podiumplaats dus voor Laura Verdonschot, omdat Krahl nog wel een tikkeltje sterker bleek. Verdonschot kwam binnen met een achterstand van 34" op de derde renster in koers. Naast de vierde plek voor Verdonschot waren er ook nog andere toptiennoteringen voor Belgische dames. Jinse Peeters werd zevende, Suzanne Verhoeven achtste.

STERKE SIEMONS BIJ DE MANNEN

In de mannencross was de Tsjech Michael Boroš de sterkste. Enkel de 22-jarige Belg Julian Siemons kon hem enigszins bedreigen. De kloof tussen beiden bedroeg 17 seconden. Siemons had zelf nog een ruime marge van anderhalve minuut op de derde man op het podium, de Tsjech Ťoupalík.