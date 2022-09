Vader van tienermeisjes reageert op het incident met Mathieu van der Poel: "Ze waren in shock"

Er geraakt steeds meer info bekend over het hotelincident met Mathieu van der Poel aan de vooravond van het WK. Ook de vader van de tienermeisjes deed zijn verhaal.

Op het moment van de feiten was de vader van de tienermeisjes ook in het hotel, maar hij hoorde pas over het incident een zondagochtend. "Ik heb hen gezegd dat zij ook fout zijn", vertelde hij aan Australische media. "Ze hebben zich in nesten gewerkt. Mathieu van der Poel had alle recht om boos te worden, maar niet op deze manier."

Op de beelden is te zien dat de oudste van de 2 op de deur van van der Poel klopt en daarna wegloopt. "Ik zie aan de manier waarop ze wegloopt dat ze heel bang is", gaat de vader verder. "De oudste durft veel, maar dit incident heeft haar geshockeerd. Van der Poel was ook luid aan het roepen tegen de jongste of zij ook op de deur had geklopt. Ook zij was in shock."