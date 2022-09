Classique Gilbert: laatste jaren van carrière van Belgische wielerkampioen worden verfilmd in docu

Philippe Gilbert zit momenteel in het absolute slot van zijn wielerloopbaan: nog drie koersen gaat Phil rijden. In de loop der jaren stapelde Gilbert de grote successen op en weldra zal u kunnen zien hoe hij daarop terugkijkt en hoe die laatste seizoenen voor hem aanvoelden.

"Binnenkort op de Belgische tv: Classique Gilbert, het resultaat van een filmcrew die me gevolgd heeft in de laatste 5 jaren van mijn carrière", doet Philippe Gilbert de aankondiging op Twitter. "Ik kijk er naar uit!" En met hem velen.

Coming soon on 🇧🇪 tv: Classique Gilbert, the result of a film crew that followed me for the last 5 years of my career. Looking forward to it! pic.twitter.com/nHP0tyD6sI