'INEOS Grenadiers haalt ploegleider van Quick-Step binnen en laat onder meer Knaven gaan'

INEOS Grenadiers kon voor het eerst sinds 2014 geen grote ronde winnen en dat blijft niet zonder gevolgen.

INEOS Grenadiers (toen nog Team Sky) won sinds haar oprichting elk jaar wel één grote ronde. Uitgezonderd niet in 2010 en 2014. In dat laatste jaar gaf Chris Froome in de Tour op in de kasseienetappe naar Arenberg en werd in de Vuelta tweede na Alberto Contador. Sindsdien won het Britse team elk jaar wel een grote ronde. Tot dit jaar.

En daar neemt grote baas Jim Radcliff geen genoegen mee. Er zou een grote kuis gehouden worden in de staf van het team volgens Het Laatste Nieuws. Servais Knaven, Gabriel Rasch en Brett Lancaster zouden mogen beschikken. Knaven is sinds 2011 sportdirecteur bij de Britse ploeg, Rasch ging in 2014 aan de slag als ploegleider en Lancaster maakt sinds 2016 deel uit van de sportieve leiding.

Ook aan de vervanging zou al gedacht zijn. Davide Bramati van Quick-Step Alpha Vinyl en Ian Stannard zouden bij de ploeg komen. Vooral de komst van Bramati zou opvallend zijn. Hij is al sinds 2006 ploegleider bij Quick-Step en reed er voorheen ook nog als renner. Of is het ook een manier van de Britten om Remco Evenepoel te lokken?