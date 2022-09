Lefevere en Evenepoel belden over Ineos-interesse: "Remco zei: "Patrick, je moet dat allemaal niet geloven, hé""

Patrick Lefevere is nogmaals ingegaan op de theorie dat Ineos in Remco Evenepoel verregaande interesse zou hebben. De CEO van de ploeg heeft telefonisch contact gehad met de wereldkampioen, die tegenover hem benadrukte dat er geen overstap in de maak is.

In een interview bij Sporza doet Patrick Lefevere het verhaal over zijn telefoongesprek met Remco Evenepoel. "Remco vertelde dat ze ongerust waren over de berichtgeving, die helemaal uit elkaar gerukt wordt. Ook papa Evenepoel had mij al gebeld."

GERUCHTEN

Voglens de clan-Evenepoel gaat het dus om een opgeblazen gerucht. "Remco zei: "Patrick, je moet dat allemaal niet geloven hé". Ik stelde hem gerust dat hij mij daarvoor niet moest bellen. Ik had Remco zelfs nog niet deftig gehoord sinds zijn wereldtitel. Ik vertelde dus dat we niet over die geruchten zouden spreken, we zien wel."

Evenepoel doet zijn contract, dat tot 2026 loopt, dus gewoon uit? "Daar ga ik vanuit. Punt." Daarmee is dan wel nog niet geweten of de nadrukkelijke interesse van Ineos in de Vueltawinnaar er echt is of niet. "Een afkoopsom betekent trouwens niet dat je hem geeft voor hetzelfde geld. Er moet nog veel bijkomen. Daar wil je als ploeg toch niet in verzeild geraken? Al ken ik natuurlijk de portemonnee van INEOS niet."