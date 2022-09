Lotto Soudal gaat na dit seizoen verder zonder CEO John Lelangue

Het contract van Lelangue loopt af aan het einde van het jaar en zal niet verlengd worden. Lelangue werd aangesteld in 2019, de samenwerking zal dus vier jaar geduurd hebben. Lelangue zegt op sociale media dat het zijn eigen beslissing is om bij Lotto te stoppen.

A few weeks ago, at the end of the Tour de France, I took the decision to step down from my role as CEO of @Lotto_Soudal at the end of the season. I informed the Board in August and I want to sincerely thanks @LotNat_Belgique for their confidence and support during those 4 years.