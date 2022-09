Na hartproblemen dan toch nog geen terugkeer in het peloton voor Tim Wellens: Lotto met man minder van start

Tim Wellens stond op de startlijst van de Coppa Agostoni, een Italiaanse eendagskoers. Het ging de eerste wedstrijd van Wellens worden sinds hij op 24 augustus de aankomst niet haalde in de Druivenkoers. Nadien geraakte bekend dat de inwoner van Monaco kampte met hartproblemen en hierdoor onder meer de Canadese koersen ging missen.

Na meer dan een maand zonder koers ging hij op Italiaanse bodem dus zijn comeback maken in het peloton. Dat komt er uiteindelijk toch niet van. "Door persoonlijke omstandigheden zal Tim Wellens niet aan de start staan van de Coppa Agostoni", meldt zijn ploeg Lotto Soudal op Twitter. Of het iets te maken heeft met de hartproblemen die hij eerder dit seizoen ervaarde, is dus niet bekend.

Due to personal circumstances, @Tim_Wellens will not be at the start of today's Coppa Agostoni. The team will start with five riders.