Ook ploegleider Quick-Step aan Ineos gelinkt: "Ik ken Patrick Lefevere al lang, ik zal bij Quick-Step blijven"

Naast Evenepoel zou Ineos ook een ploegleider van Quick-Step willen overnemen. Patrick Lefevere hoeft alvast geen schrik te hebben om die laatste te verliezen.

Davide Bramati is de man die in de belangstelling van Ineos zou staan. De Italiaan heeft gereageerd op zijn Instagrampagina. "Je hebt in de media gezien dat er geruchten de ronde doen over mijn toekomst. Ik ken Patrick Lefevere al lang. Als renner en als jonge sportdirecteur kon ik op zijn steun rekenen. We zijn elkaar al een lange tijd zeer trouw gebleven", verwijst Bramati naar zijn jaren bij zijn huidige ploeg.

Dat is het verleden, maar wat met de toekomst? "Ik maak deel uit van de familie die we de Wolfpack noemen. We hebben samen veel herinneringen gecreëerd en ik wil er nog veel meer creëren", is Bramati bijzonder duidelijk.

Het komt dus niet tot een vertrek deze winter, zoals gesuggereerd werd? "Ik ben gevleid dat mijn naam opduikt in deze verhalen, maar mijn hart ligt bij Quick-Step. Ik zal daar dan ook blijven. Ik kijk uit naar een succesvolle toekomst bij Qiuick-Step."