Remco Evenepoel komt in select lijstje met podium in Vuelta en op WK en zorgt zelfs voor primeur

Dat Evenepoel met zijn Vuelta-winst en wereldtitel iets wonderbaarlijk neer zette is duidelijk.

Velen deden het Evenepoel niet voor, het podium halen in de Vuelta en in de wegrit van het WK. In de recente geschiedenis deden enkel Alejandro Valverde (vijf keer) en Cadel Evans dat.

Alejandro Valverde won de Vuelta in 2009, maar werd toen negende op het WK. Maar in 2003, 2006, 2012, 2013 en 2014 stond hij wel telkens op het podium van de Vuelta en het WK. Hij werd in beide dan tweede of derde. Cadel Evans werd in 2009 derde in de Vuelta en werd toen wereldkampioen in Mendrisio.

Voor een Vueltawinnaar die ook op het podium stond van het WK moet al terug gegaan worden naar de jaren '60 van vorige eeuw. In 1967 won Jan Janssen de Vuelta en pakte hij zilver op het WK. In 1964 won Raymond Poulidor de Vuelta en pakte hij brons op het WK.

Een Vueltawinnaar die de regenboogtrui veroverd, dat is een primeur.