Sjoerd Bax neemt namens Alpecin-Deceuninck grote namen te grazen in Italië, Alejandro Valverde tweede

Alpecin-Deceuninck slaat meteen toe in Italië. Niet Valverde of een andere grote naam maar Sjoerd Bax won de Coppa Agostoni.

Er waren nogal wat gevestigde waarden die van deze eerste Italiaanse najaarskoers wel het beste wilden maken. Er ontstond dan ook een elitegroepje om u tegen te zeggen. Valverde, Nibali, Urán, Mas, Pozzovivo, Guillaume Martin en Formolo waren allen mee vooraan. Ze werden dan nog vergezeld door Piccolo en Bax.

Met nog vijf kilometer te gaan had deze kopgroep van negen een voorsprong van ongeveer een minuut op de achtervolgers. De winnaar zat dus vooraan. Met zowel Valverde en Mas in deze groep stond Movistar er uiteraard goed voor.

BAX WINT VOOR VALVERDE

Het was echter Alpecin-Deceuninck dat mocht juichen. Sjoerd Bax was door de anderen in de groep misschien niet zo gekend, maar ze zullen hem nu zeker wel kennen. Bax legde ze er allemaal op en kon vieren aan de aankomst. Valverde werd tweede, Piccolo derde.